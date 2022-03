Biden dice che Putin è «un criminale di guerra»

Nella notte tra mercoledì e giovedì ci sono stati altri bombardamenti russi su diverse città ucraine, tra cui Kiev, dove una persona è stata uccisa dai detriti provocati dai bombardamenti, e a Merefa, piccola città nella periferia di Kharkiv. In queste ore si sta cercando di ricostruire cosa è successo mercoledì pomeriggio nel centro di Mariupol, città assediata nel sud dell’Ucraina, dove un aereo russo ha bombardato un teatro che sembra ospitasse centinaia di civili; per il momento le autorità locali non hanno diffuso stime su eventuali morti e feriti.

Intanto per la prima volta il presidente statunitense Joe Biden ha definito quello russo Vladimir Putin un «criminale di guerra» mentre parlava con i giornalisti alla Casa Bianca, provocando la reazione della Russia: il portavoce del governo russo, Dmitri Peskov, ha detto che una simile definizione è «inaccettabile e imperdonabile». Proseguono infine i tentativi per arrivare a un accordo di pace. Mercoledì è sembrato che la Russia facesse qualche apertura nei colloqui, ma non tutti gli analisti sono convinti della buona volontà del governo russo: potrebbe essere anche una mossa di Putin strumentale alla riorganizzazione della sua forza militare in vista di nuovi attacchi, più efficaci di quelli compiuti finora.