Verso le 15.30 italiane (le 23.30 locali) c’è stato un terremoto di magnitudo 7.3 al largo del Giappone. Il terremoto è stato registrato a circa 57 chilometri dalla costa della città di Namie, che si trova nella provincia di Fukushima, e a una profondità di circa 60 chilometri.

Dalle prime informazioni sembra che la scossa di terremoto sia durata più di due minuti e sia stata sentita anche a Tokyo, che si trova circa 250 chilometri a sud di Fukushima. L’11 marzo del 2011 la stessa area fu interessata dal terremoto più forte mai registrato in Giappone (magnitudo 9.1) che causò uno tsunami.

Nella regione di Kanto, che comprende Tokyo, sono state segnalate interruzioni del servizio elettrico in più di 2 milioni di abitazioni, mentre nell’area metropolitana della capitale sono stati sospesi temporaneamente i collegamenti ferroviari. Il primo ministro Fumio Kishida ha detto che sono state mobilitate le forze di autodifesa – il nome con cui è conosciuto l’esercito giapponese – per ispezionare i danni rilevati nella zona più colpita del paese, su cui per ora ci sono poche notizie.

Nel frattempo l’agenzia meteorologica giapponese ha emanato un’allerta tsunami per le prefetture di Fukushima e Miyagi (che si trova a nord di quella di Fukushima), anticipando che potrebbero arrivare sulle coste onde alte più di un metro.

Notable quake, preliminary info: M 7.3 – 57 km ENE of Namie, Japan https://t.co/amVavuyvwE — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) March 16, 2022

Nel 1995 nell’area di Kobe, nel sud-ovest del Giappone, ci fu un terremoto della stessa intensità di quello registrato oggi che provocò la morte di più di 6mila persone e l’equivalente di oltre 100 miliardi di euro in danni.