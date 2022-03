Nella notte e in mattinata, i bombardamenti russi hanno continuato a colpire varie città dell’Ucraina, tra cui la capitale Kiev, dove gli attacchi sono stati diversi. Oggi il governo russo e quello ucraino cercheranno di accordarsi sulla creazione di nuovi “corridoi umanitari” per consentire alla popolazione civile di fuggire dalle città assediate e bombardate, dopo che ieri un simile “corridoio” a Mariupol aveva ottenuto un successo parziale: i russi avevano consentito la fuga di qualche centinaio di civili, ma impedito l’arrivo di aiuti umanitari in città. Dovrebbero riprendere anche i negoziati tra le delegazioni russa e ucraina, dopo la sospensione decisa lunedì di 24 ore.