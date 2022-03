Balene volanti sulla città

I silent book sono libri fatti solo di illustrazioni e fotografie senza un testo di accompagnamento, rivolti sia ai bambini che agli adulti: la loro forza si regge sulla bellezza e sull’efficacia delle immagini, in grado di raccontare una storia, evocare un’atmosfera o sollecitare la fantasia. Un esempio ben riuscito è Undicesimo comandamento, pubblicato da poco dalla casa editrice Kite Edizioni. La sceneggiatura è del fumettista e autore di libri per bambini Davide Calì e i disegni dell’illustratore Tommaso Carozzi, e racconta un’invasione di balene nei cieli di una città.

L’idea del libro era nata dopo che Calì aveva scoperto i disegni di balene di Carozzi e gli aveva chiesto di lavorare insieme a una storia, che è uscita in Francia per la casa editrice Chicolat Jeunesse con il titolo Le jour des baleins, “il giorno delle balene”.

Quando Kite Edizioni ne ha acquistato i diritti per portarlo in Italia ha deciso, d’accordo con gli autori, di dare una linea interpretativa: ha cambiato il titolo, con un richiamo religioso e un po’ provocatorio, e lo ha presentato nella quarta di copertina come una riflessione sul rapporto tra uomo e ambiente: «E se un giorno, alzando gli occhi al cielo che si oscurato, vedessimo decine di placide balene attraversare il cielo? Che reazione avremmo? Meraviglia, inquietudine, paura? Restare a osservare, cercare di comprendere cosa sta succedendo o agire per risolvere la situazione? Forse esiste un undicesimo comandamento: non sfidare la natura».

Kite ha spiegato che in questo modo ha anche aiutato molti ad avvicinarsi al libro, perché spesso i silent book sono difficili e respingenti per i lettori.

Kite Edizioni è una casa editrice padovana fondata 15 anni fa da tre socie e poi rilevata al 90 per cento da una di loro, Valentina Mai. Nel 2011 è anche entrata sul mercato francese, dove ha pubblicato circa 30 titoli sotto il marchio Passepartout; il catalogo italiano invece conta più di 130 titoli, realizzati da autori e illustratori italiani, belgi, francesi, spagnoli, cechi, giapponesi, cileni e argentini. Inizialmente pubblicava solo libri illustrati per bambini ma poi si è diversificata aggiungendo anche illustrati adatti sia ai bambini che agli adulti e infine gli illustrati rivolti solo agli adulti con la collana Voci, la più artistica e sperimentale, di cui fa parte anche Undicesimo comandamento.