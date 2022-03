Si intensificano i bombardamenti sui civili

Il terzo incontro tra delegati dell’Ucraina e della Russia organizzato lunedì non ha portato a progressi significativi, mentre in molte città ucraine proseguono i bombardamenti, a ormai tredici giorni di distanza dall’inizio dell’invasione militare russa. In particolar modo nella cittadina di Irpin, subito fuori dalla capitale Kiev, che le forze russe hanno bombardato duramente nonostante i tentativi di fuga dei civili. Per il quarto giorno consecutivo, anche martedì la Russia ha proposto alle autorità ucraine un cessate il fuoco in alcune città per consentire ai civili di fuggire. È ancora una volta una proposta inaccettabile: i “corridoi umanitari” che la Russia vorrebbe aprire porterebbero i civili ucraini direttamente in territorio russo o bielorusso, cioè nel territorio di chi li sta bombardando.