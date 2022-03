Almeno 21 persone sono morte a causa delle grosse alluvioni nell’Australia orientale

È salito a 21 il numero di persone morte negli ultimi giorni a causa delle grosse alluvioni che si sono verificate nell’Australia orientale. Gli ultimi due morti sono una donna e un uomo – madre e figlio – i cui corpi sono stati trovati in un canale di Sydney martedì mattina.

Da mercoledì scorso ci sono forti piogge nello stato del Queensland e in quello del Nuovo Galles del Sud, in cui si trova Sydney: in quest’ultimo le autorità avevano già da giorni ordinato l’evacuazione di circa 40mila residenti, ma la situazione sta diventando sempre più preoccupante. Ci sono strade allagate, ponti inagibili e nelle prossime ore potrebbe essere necessario evacuare altre migliaia di persone. Si teme soprattuto per la tenuta della diga di Manly, nella periferia a nord-ovest di Sydney, dove si sta già assistendo a piccole esondazioni.