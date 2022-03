Martedì 8 marzo Repubblica non sarà in edicola e il sito non sarà aggiornato per uno sciopero della redazione

Domani, martedì 8 marzo, il quotidiano Repubblica non sarà in edicola e il sito non verrà aggiornato per 24 ore. Lo sciopero è stato proclamato dopo la decisione del Gruppo Gedi di vendere il settimanale L’Espresso a BFC Media, società editoriale che pubblica diversi mensili, tra cui Forbes, Bluerating e Bike.

Nel comunicato del comitato di redazione si dice che la «cessione dell’Espresso, che fino a 48 ore prima era stata negata, è un atto grave che mette a repentaglio il futuro di tutto il gruppo Gedi. Cedere la testata capostipite di Repubblica e patrimonio del giornalismo italiano segnala una grave mancanza di fiducia sullo sviluppo a lungo termine». E ancora: