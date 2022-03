Nuovi audiolibri da ascoltare a marzo

Come ogni mese, qui sotto trovate alcuni degli audiolibri più interessanti che usciranno prossimamente su Audible e Storytel. Tutti (tranne uno) saranno disponibili dalla seconda metà del mese, quindi se siete in cerca di audiolibri da iniziare subito – che in questo periodo c’è un gran bisogno di distrazioni – ricordiamo che qui potete sempre consultare tutte le “novità del mese” degli ultimi tre anni. Lo diciamo anche per chi ha deciso di iscriversi per la prima volta ad Audible o Storytel e vuole farsi un’idea di cosa contengono i cataloghi: per Storytel, passando da questo link si ha diritto a 30 giorni di prova gratuita anziché 14.

Oltre alle piattaforme a pagamento, c’è molta scelta anche nella biblioteca online di Ad Alta Voce, il programma di audiolibri a puntate di Radio 3, che è gratuito. In questo momento sta uscendo Il paese di cuccagna di Matilde Serao.

Storytel

Il 16 marzo in esclusiva su Storytel uscirà Libri che mi hanno rovinato la vita della giornalista e scrittrice Daria Bignardi. Dal titolo suona come una lista, ma è un libro che sta a metà tra un diario, una serie di recensioni e un romanzo autobiografico: anziché mettere insieme una prevedibile lista di libri consigliati, l’autrice racconta e riassume con efficacia libri famosi e meno famosi che l’hanno “fatta soffrire”. Qui potete leggerne un estratto. Rimanendo sulla narrativa italiana, il 23 marzo uscirà in audiolibro l’ultimo romanzo di Paolo Cognetti: La felicità del lupo. Anche questo, come il celebre Le otto montagne, è ambientato in alta quota, a Fontana Fredda, e la montagna è una dei protagonisti della storia: gli altri sono Fausto, che si è rifugiato lì dopo la fine di una lunga relazione, e Silvia, più giovane, che fa la cameriera in un ristorante e non sa ancora se e quanto resterà.

Per gli altri libri di questa lista bisognerà aspettare il 31 marzo. Uno è Ballo di famiglia, l’opera d’esordio dello scrittore statunitense David Leavitt, che uscì nel 1984. È una raccolta di nove racconti che sviscerano l’ipocrisia delle famiglie americane della classe media di quel periodo, con particolare attenzione ai personaggi femminili e al tema dell’omosessualità, considerata al tempo inconfessabile. Gli altri due sono probabilmente le due opere più famose di Shirley Jackson, scrittrice americana di storie di fantasmi e altre cose inquietanti molto ammirata da Stephen King e non solo. Abbiamo sempre vissuto nel castello racconta la storia di due sorelle che vivono quasi nascoste in una villa insieme a uno zio, dopo che qualcosa di terribile è successo al resto della famiglia. La lotteria invece è un racconto che uscì nel 1948 sul New Yorker: se ne parlò moltissimo perché alcune persone lo interpretarono come resoconto di un fatto reale e ne rimasero sconvolte.

Audible

Dal 25 marzo su Audible si potrà ascoltare La solitudine dei numeri primi, il romanzo d’esordio dello scrittore italiano Paolo Giordano, che quando uscì nel 2008 ebbe moltissimo successo e vinse il premio Strega. La storia è quella di Alice e Mattia, entrambi segnati da tragici eventi nell’infanzia e poi afflitti da una profonda fragilità in età adulta: l’autore li descrive come due numeri primi gemelli, cioè due persone che si trovano, si cercano e si capiscono senza mai smettere di essere perseguitati dalla propria solitudine interiore.

Dal 9 marzo, sempre su Audible, sarà disponibile uno dei libri più famosi dell’autore di gialli norvegese Jo Nesbø: L’uomo di neve. Fa parte della serie dell’investigatore Harry Hole e contiene alcuni riferimenti alle sue indagini precedenti, ma può essere ascoltato anche senza aver letto gli altri romanzi prima (della stessa serie, su Audible, c’è anche Sete, che è successivo). La storia è quella dell’indagine su un serial killer che uccide giovani madri lasciando ogni volta dietro di sé un pupazzo di neve.

Il 22 marzo uscirà Il primo caffè della giornata dello scrittore giapponese Toshikazu Kawaguchi. È il terzo romanzo di una serie dedicata a una caffetteria giapponese di cui si raccontano molte storie, perché chi beve il suo caffè può rivivere un momento della propria vita, anche se non può cambiare il presente. Il primo libro della serie, Finché il caffè è caldo (disponibile a sua volta nel catalogo di Audible), è stato un caso editoriale in Giappone ed è rimasto a lungo anche nelle classifiche italiane.

Infine, il libro della scrittrice croata-americana Tea Hacic, L’anima della festa, uscirà in audiolibro il 24 marzo. La protagonista si chiama Mia, ma la storia è ispirata a quella dell’autrice, che dagli Stati Uniti si è trasferita a Milano quando era molto giovane per studiare moda e ha cominciato a raccontare su un blog e poi sui varie riviste online la propria vita da “anima della festa”, appunto, ma anche da giovane donna alle prese con droghe, lavori malpagati e uomini poco raccomandabili. Tea Hacic ha un tono acuto, crudo, esilarante e a suo modo unico, che l’ha resa popolare e amata online, ma chi ascolta il suo podcast o la segue sui social è avvisato: la voce che legge l’audiolibro non è la sua.

***

Disclaimer. Lo ripetiamo anche se probabilmente si era già capito: il Post ha un’affiliazione con Storytel e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dal link di questa pagina. Ma potete anche cercarlo su Google.