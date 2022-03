Le foto di mercoledì dall’Ucraina in guerra

Martedì, il settimo giorno dell’invasione russa in Ucraina, le foto che arrivano dalle agenzie continuano a mostrare le conseguenze dei bombardamenti russi sulle città ucraine e le moltissime persone che tentano di lasciare il paese. Oggi i bombardamenti si sono intensificati su tutte le principali città ucraine: si sta combattendo soprattutto a Kherson, nel sud, e a Kharkiv, nel nord-est, dove nelle prime ore di mercoledì sono arrivate nuove forze di terra dell’esercito russo. I civili continuano a rifugiarsi all’interno di stazioni della metropolitana, cantine, e a tentare di lasciare il paese, andando soprattutto in Polonia – nel piccolo paese di Medyka, al confine polacco-ucraino, dove dall’inizio dell’invasione russa sono passate migliaia di persone e molte sono partite per andare a combattere in Ucraina – e Romania.