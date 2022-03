Le foto di martedì dalla guerra in Ucraina

Al sesto giorno della guerra in Ucraina in seguito all’invasione russa, le foto che arrivano dalle agenzie continuano a mostrare due aspetti: da una parte i bombardamenti su Kiev, la capitale (dove è diretta un’enorme quantità di mezzi militari russi), ma anche a Kharkiv, la seconda città del paese, o a Brovary, poco lontano da Kiev. Dall’altra ci sono invece le immagini dei civili che continuano a cercare rifugio nei seminterrati degli edifici o, per chi riesce ad arrivarci, nei paesi limitrofi come la Polonia: in particolare alcune delle immagini di questa raccolta arrivano dal piccolo paese di Medyka, al confine polacco-ucraino, dove dall’inizio dell’invasione russa sono passate più di 100mila persone.