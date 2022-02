Le previsioni meteo per lunedì 28 febbraio

Secondo le previsioni del Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare la giornata di domani, lunedì 28 febbraio, sarà perlopiù serena in tutto il paese, con alcuni rovesci isolati. La mattina è prevista nebbia in pianura al Nord e piogge lungo la costa adriatica pugliese, in Sardegna centrale e sullo stretto di Messina. Le piogge rimarranno circoscritte in quelle zone anche nel pomeriggio, per poi intensificarsi la sera, con nevicate previste inoltre lungo l’Appennino centrale e piogge sull’arco alpino lombardo e in Liguria.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.