La risposta con cui Zelensky avrebbe rifiutato di lasciare Kiev

Anche sabato, come sta facendo dall’inizio del conflitto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha trasmesso un video dal centro di Kiev per mostrare che la città è ancora sotto il controllo dell’esercito ucraino e per invitare la popolazione a resistere. Secondo vari analisti, Zelensky è uno degli obiettivi dell’invasione russa, che punta a rovesciare il governo dell’Ucraina. Anche per questo, ha scritto Associated Press, nella notte tra venerdì e sabato gli Stati Uniti gli avrebbero offerto la possibilità di evacuare la capitale in vista di attacchi più intensi da parte dell’esercito russo. Zelensky avrebbe rifiutato dicendo:

La battaglia è qui. Mi servono munizioni, non un passaggio.

Sabato mattina Zelensky ha anche fatto sapere di aver sentito il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi. Zelensky ha detto che Draghi è favorevole a escludere la Russia dal sistema interbancario SWIFT, di cui si parla moltissimo negli ultimi giorni. «È l’inizio di una nuova pagina nella storia dei nostri due paesi» ha scritto Zelensky, che peraltro continua ad auspicare che l’Ucraina entri presto nell’Unione Europea.

