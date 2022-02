I combattimenti si stanno avvicinando a Kiev

Nella notte tra giovedì e venerdì nella capitale dell’Ucraina Kiev si sono sentite diverse grosse esplosioni, ci sono notizie di bombardamenti su edifici civili e secondo il presidente Volodymyr Zelensky alcuni soldati russi sono entrati in città. È il secondo giorno dell’invasione russa decisa da Vladimir Putin: giovedì i mezzi di terra sono entrati in Ucraina da tre fronti, da nord, est e sud, e ci sono stati vari bombardamenti aerei su diverse città, aeroporti e infrastrutture militari. Secondo Zelensky ci sono stati 137 morti nell’esercito ucraino e 800 in quello russo, stime per ora molto provvisorie e difficili da verificare.