La Repubblica Dominicana sta costruendo un muro al confine con Haiti, il paese con cui divide l’isola caraibica di Hispaniola, a est di Cuba e della Giamaica. Il muro sorgerà lungo i circa 392 chilometri di confine che separano i due paesi e secondo le autorità dominicane contribuirà a limitare il passaggio dei migranti, ma permetterà anche di controllare maggiormente il traffico di droga, armi e prodotti di contrabbando.

La costruzione del muro è stata inaugurata domenica con una cerimonia a cui era presente il presidente dominicano Luis Abinader. Durante la cerimonia, che si è tenuta vicino alla città di confine Dajabón, Abinader ha sostenuto che il muro porterà grossi benefici a entrambi i paesi e ha aggiunto che la prima parte dell’opera dovrebbe essere completata nel giro di nove mesi.

La Repubblica Dominicana si trova nella parte orientale di Hispaniola, ha circa 11 milioni di abitanti ed è una meta turistica piuttosto nota. Haiti, che ha qualche centinaia di migliaia di abitanti in più, è invece il paese più povero delle Americhe e uno dei più poveri al mondo, e negli ultimi decenni ha subìto vari colpi di stato e crisi umanitarie disastrose provocate dagli effetti di epidemie, uragani e terremoti devastanti. Negli ultimi mesi, in particolare, alcune bande criminali molto ben organizzate di Haiti hanno sfruttato la grave crisi nel paese seguita all’assassinio del presidente Jovenel Moïse per rafforzare le alleanze coi politici locali e aumentare la propria influenza.

