L’invasione in Ucraina sui giornali internazionali

Tutti i principali giornali internazionali di venerdì hanno in apertura la notizia dell’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo, iniziata nelle prime ore di giovedì mattina. Ci sono molti titoli simili, in cui si fa riferimento all’inizio di una «guerra in Europa», e molti giornali hanno in prima pagina la stessa foto: quella di una donna con il volto ferito dopo un bombardamento russo nella città di Chuhuiv, nella regione di Kharkiv. Fa eccezione il Global Times, giornale controllato dal governo cinese, che usa toni più concilianti e scrive che la Russia sarebbe «pronta a discutere».

