Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni economiche contro la Russia

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che gli Stati Uniti imporranno sanzioni economiche alla Russia in risposta all’ingresso dell’esercito russo nel Donbass, in Ucraina. Le sanzioni, ha detto Biden, riguarderanno il debito pubblico della Russia, due tra i principali istituti finanziari del paese e alcune famiglie che appartengono alla classe dirigente russa. «Significa che abbiamo tagliato il governo russo fuori dalla finanza occidentale» ha detto Biden. «Non potrà più ottenere soldi dall’Occidente né finanziare nuovo debito sui nostri mercati finanziari o su quelli europei».

