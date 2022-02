L’Ucraina dice che la Russia sta inventandosi un pretesto per invadere

Lunedì mattina l’esercito russo ha sostenuto che alcuni soldati ucraini abbiano provato a entrare in Russia con carri armati attraversando il confine nella regione di Rostov. Secondo i media russi, che hanno diffuso le accuse dei funzionari militari, il tentativo di attacco sarebbe stato bloccato immediatamente dai soldati russi che avrebbero risposto uccidendo cinque soldati ucraini e distruggendo i loro veicoli. L’Ucraina ha negato queste accuse attraverso il suo ministro degli Esteri, e ha accusato a sua volta la Russia di diffondere informazioni false per creare un pretesto per un suo attacco.

L’agenzia di stampa russa TASS ha pubblicato un comunicato dell’esercito russo in cui i soldati ucraini sono stati identificati come «un gruppo di sabotatori». In precedenza i media russi avevano diffuso anche notizie di attacchi ucraini nella zona del Donbass, la regione dell’Ucraina orientale che dal 2014 è in parte occupata da due repubbliche autoproclamate, di Donetsk e di Luhansk, che vorrebbero annettersi alla Russia. Sempre lunedì i leader delle due repubbliche filo-russe hanno chiesto ufficialmente alla Russia di riconoscere la loro indipendenza, facendo aumentare ulteriormente le tensioni.

Nel pomeriggio il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha risposto alle accuse di un tentativo di attacco da parte dell’Ucraina dicendo che non c’è nulla di vero e che sono informazioni false create dalla Russia. In un tweet ha scritto che l‘Ucraina non ha attaccato Donetsk e Luhansk, non ha inviato sabotatori o mezzi corazzati oltre il confine e non ha attaccato il territorio russo, né ha intenzione di farlo. Ha concluso rivolgendosi direttamente alla Russia:

«Russia, ferma la tua fabbrica di informazioni false»