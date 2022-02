Oggi finisce la grande esercitazione militare di Russia e Bielorussia

Nella giornata di oggi, Russia e Bielorussia termineranno la grande esercitazione militare iniziata il 10 febbraio in territorio bielorusso, non lontano dal confine ucraino. Come parte dell’esercitazione, ieri il presidente russo Vladimir Putin ha presieduto – da una stanza del Cremlino, a Mosca, in compagnia del presidente bielorusso Alexander Lukashenko, suo stretto alleato – ai test di lancio di alcuni missili. Da ormai diversi giorni molti analisti dicono che quello che succederà una volta terminata l’esercitazione potrà dare informazioni utili sulle reali intenzioni della Russia nei confronti dell’Ucraina.

Nella parte di esercitazione svolta sabato, le forze armate di Russia e Bielorussia hanno simulato una battaglia usando aerei, carri armati e lanciarazzi. La parte principale dell’esercitazione si è svolta in un’area della Bielorussia che dista un po’ più di cento chilometri dal confine ucraino. Il tutto, poche ore dopo che, da Washington, il presidente statunitense Joe Biden aveva detto di essere convinto, sulla base delle informazioni in possesso dei servizi di intelligence del suo paese, che la Russia invaderà l’Ucraina la prossima settimana. E poco prima che il primo ministro britannico Boris Johnson parlasse della possibilità che l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia possa essere «la più grande guerra in Europa dal 1945 in termini di grandezza».

Johnson ha parlato da Monaco, in Germania, dove è in corso una importante Conferenza sulla sicurezza a cui hanno partecipato, tra gli altri, la vicepresidente statunitense Kamala Harris e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Dopo che sabato due soldati ucraini sono morti in seguito a scontri con ribelli e separatisti filorussi nell’est del paese, Zelensky ha criticato il recente atteggiamento, secondo lui troppo morbido, di molti paesi occidentali verso la Russia e ha detto che l’Ucraina non risponderà a provocazioni russe, ma che si difenderà in caso di invasione.

Sempre sabato, la Russia ha fatto alcuni testi missilistici che aveva annunciato da tempo e che sono stati presentati come esercizi di deterrenza nucleare. Ha testato alcuni missili balistici e da crociera, quelli di cui si può controllare la rotta: il New York Times li ha definiti «tecnologicamente insignificanti», ma quel che conta è il fatto che siano stati eseguiti proprio in questi giorni, mentre la Russia è al centro delle attenzioni del mondo.

L’esercitazione ha coinvolto alcune decine di migliaia di soldati russi e ha riguardato la simulazione delle azioni di difesa e di contrattacco in caso di un aggressione nei confronti di Russia e Bielorussia da parte di un’altra coalizione (non è stato fatto il nome della NATO, ma è evidentemente quella di cui si tratta). Da giorni si ipotizza che l’esercitazione possa essere usata come pretesto per disporre truppe e preparare un attacco, ma per il momento non è successo nulla che indichi inequivocabilmente che dopo l’esercitazione ci sarà un’invasione.

