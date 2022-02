I tascabili di Einaudi sono in sconto del 20 per cento

Fino al 20 marzo tutti i libri della collana Einaudi Tascabili – eccetto quelli usciti negli ultimi sei mesi – sono in sconto del 20 per cento. Tra le altre cose, Einaudi è una casa editrice nota per aver portato in Italia moltissime autrici e autori stranieri, tra cui gli americani Philip Roth e David Foster Wallace, l’irlandese Sally Rooney, il giapponese Murakami Haruki e la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, solo per citare alcuni dei più noti.

Abbiamo selezionato 10 libri di autori non italiani per chi volesse approfittare degli sconti: poi, se non siete soddisfatti, qui ne trovate altri dieci.

Fino al 20 marzo 2022 -20% su tutti gli ET (ad esclusione dei titoli pubblicati dalla casa editrice negli ultimi sei mesi). pic.twitter.com/qYbhLJneB8 — Einaudi editore (@Einaudieditore) February 18, 2022

La porta di Magda Szabó

Morta nel 2007, Magda Szabó è stata una delle autrici contemporanee ungheresi più notevoli e più tradotte nel mondo. La porta, del 1987, è il suo romanzo più famoso e ha ricevuto diversi premi. Racconta del rapporto tra una scrittrice (che si chiama come l’autrice, Magda) e Emerenc, una donna più vecchia assunta per aiutarla con le faccende di casa. Emerenc è una donna severa e a tratti instabile con un passato travagliato che nasconde dietro la porta chiusa – quella del titolo – del suo appartamento. La scrittrice imparerà più cose da lei che in tanti anni solitari davanti alla propria macchina da scrivere. Le conversazioni tra le due sfiorano spesso l’assurdo, con un umorismo nero molto sottile.

Costa 9,60 euro anziché 12 su Amazon.

Purity di Jonathan Franzen

I libri più famosi dello scrittore americano Jonathan Franzen – come Libertà e Le correzioni (a loro volta in sconto), ma anche l’ultimo uscito Crossroads – sono accomunati dal fatto di raccontare le famiglie borghesi americane e le loro nevrosi. In questo, dal punto di vista della trama, Purity rappresenta in un certo senso un’eccezione, anche se non è un’opera meno riuscita. La storia è quella di Purity detta Pip, una giovane a cui viene proposto di andare a lavorare per un’organizzazione clandestina che si occupa di indagare e divulgare su internet i segreti e i traffici illeciti di politici e altri potenti. Pip accetta, anche nella speranza di scoprire qualcosa su suo padre, che non ha mai conosciuto, ma nel giro di poco le cose si complicano.

Costa 12,80 euro anziché 16 su IBS e Amazon.

Trilogia della città di K. di Ágota Kristóf

Anche lei è un’autrice ungherese, in questo caso naturalizzata svizzera, e anche questo è un romanzo che ha avuto un successo internazionale. Come dice il titolo, è formato da tre parti pubblicate inizialmente a distanza di almeno un anno l’una dall’altra e poi accorpate in un unico volume: Il grande quaderno, La prova e La terza menzogna. La storia è quella di due gemelli che passano l’infanzia insieme in una città di un paese in guerra dell’est Europa e a un certo punto si dividono. Non serve sapere molto altro della trama: la narrazione cruda e a tinte cupe – a tratti angoscianti – e i colpi di scena lo rendono un libro che si divora e poi è difficile dimenticare.

Costa 10,40 euro anziché 13 su Amazon e IBS.

Berta Isla di Javier Marías

Javier Marías è uno scrittore spagnolo molto apprezzato e vincitore di svariati premi. Ambientato in Spagna tra gli anni Settanta e Ottanta, questo è il suo penultimo romanzo e racconta la storia di Berta Isla, una donna che conosce suo marito da quando andavano a scuola insieme e che improvvisamente comincia a pensare che lui le stia nascondendo qualcosa, fino a sospettare di non sapere realmente niente di lui. Al personaggio del marito – che per lavoro scompare per lunghi periodi in viaggi da cui non può mandare proprie notizie se non sporadicamente – è dedicato Tomàs Nevinson, l’ultimo romanzo di Marías, che essendo recente però non è in sconto in questi giorni.

Costa 11,60 anziché 14,50 euro su Amazon e IBS.

4 3 2 1 di Paul Auster

Il protagonista di questo romanzo di formazione, Archie Ferguson, nasce il 3 marzo del 1947 a Newark e questa è l’unica cosa che sappiamo per certa della sua storia. Archie infatti non vive una vita sola ma quattro diverse, che l’autore immagina e costruisce a partire da piccoli e grandi eventi e che fa andare in un modo o in un altro, creando quattro universi paralleli diversi e tutti possibili. Le quattro vite si alternano capitolo dopo capitolo, allontanandosi sempre di più l’una dall’altra anche se, come si può immaginare, ci sono cose, e persone soprattutto, che ritornano sempre. Sono 960 pagine, ma è il minimo per un uomo con quattro vite, e si legge con un buon ritmo.

Costa 13,50 anziché 17 euro su Amazon e IBS.

Non lasciarmi di Kazuo Ishiguro

È probabilmente il libro più famoso di Ishiguro, scrittore britannico di origini giapponesi vincitore del premio Nobel per la Letteratura nel 2017. È un romanzo di fantascienza ambientato in un presente alternativo: i protagonisti sono tre giovani che vengono cresciuti in un collegio allo scopo di diventare donatori di organi. Nonostante il futuro che li aspetta però sono persone come tutte le altre, che coltivano amicizie, si innamorano e sognano una vita felice. Nel 2010 ne è stato tratto un film con lo stesso titolo, interpretato da Carey Mulligan, Keira Knightley e Andrew Garfield.

Costa 10,40 euro anziché 13 su Amazon e IBS.

Il lavoro di una vita di Rachel Cusk

Rachel Cusk è una scrittrice inglese di origini canadesi, molto apprezzata per la trilogia composta da Resoconto, Transiti e Onori, che però non sono tascabili quindi in questi giorni non sono in sconto. Il lavoro di una vita invece è scontato ed è stato definito da una redattrice diventata mamma da poco «il miglior libro sulla maternità che abbia letto» – e ne ha letti un po’. È il racconto autobiografico onesto e spudorato della maternità dell’autrice, dalla scoperta di essere incinta fino al primo anno di vita della figlia, tra impegni di lavoro, vita mondana e il suo nuovo travolgente impegno di madre.

Costa 9,60 euro anziché 12 su Amazon e IBS.

American Psycho di Bret Easton Ellis

Bret Easton Ellis è uno dei rari scrittori che hanno il fascino e la fama della rockstar. Qualche mese prima dell’uscita di American Psycho, nel 1991, Simon & Schuster, l’editore che in un primo momento aveva acquistato i diritti, aveva rinunciato a pubblicare il libro perché lo riteneva troppo estremo. Quando poi il libro uscì (pubblicato da Vintage) le polemiche furono da subito enormi, come le vendite. American Psycho fu uno dei casi letterari del decennio: per la prima volta si raccontava la New York degli anni Novanta, il mondo della finanza e la vita dei giovani ricchi newyorkesi, il consumo sfrenato di marchi di moda, prodotti di bellezza, droga e sesso, e la fissazione per la salute e il culto ossessivo del corpo. Divenne ancora più famoso nel 2000, quando uscì il film con Christian Bale.

Costa 11,20 euro anziché 14 su Amazon e IBS.

– Leggi anche: American Psycho, 25 anni dopo

Vineland di Thomas Pynchon

Lo scrittore statunitense Thomas Pynchon è uno di quelli che da diversi anni tornano tra i possibili candidati al Nobel, ma oltre a questo è noto soprattutto per il mistero originato dalla sua distanza da ogni visibilità pubblica. Vineland è una cittadina immaginaria della California dove negli anni Sessanta vivono un uomo che ogni anno si lancia contro una vetrina per dimostrare di essere abbastanza malato di mente da meritare il sussidio di invalidità e sua figlia, destinata a scoprire un segreto che riguarda sua madre. È probabilmente uno dei suoi romanzi più lineari, ma come gli altri suoi romanzi più intricati resta ricco di personaggi sorprendenti e storie surreali.

Costa 12 euro anziché 15 su Amazon e IBS.

Il silenzio di Don DeLillo

È l’ultimo romanzo dell’autore americano Don DeLillo: è ambientato nel 2022 e curiosamente racconta un mondo appena uscito da una pandemia, pur essendo stato terminato prima che la pandemia da coronavirus iniziasse. La storia comincia con un gruppo di amici che sta guardando il Super Bowl a Manhattan prima di rendersi conto improvvisamente che tutti i dispositivi digitali hanno smesso di funzionare. È molto breve, se preferite qualcosa di lungo potete provare con le oltre 800 pagine di Underworld, considerato il suo capolavoro.

Costa 8 euro anziché 10 su Amazon.

– Leggi anche: Altri 10 libri di Einaudi, dal nostro archivio