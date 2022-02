Le immagini della nuova Ferrari F1-75

La Scuderia Ferrari ha presentato oggi la nuova F1-75 con cui parteciperà al prossimo Campionato mondiale di Formula 1. Come le macchine delle altre scuderie presentate finora, anche la F1-75 è molto diversa dagli anni passati, dato che è stata sviluppata secondo il nuovo e atteso regolamento che fra le altre cose ha cambiato radicalmente i metodi di progettazione. La presentazione di oggi è servita a svelare l’aspetto della nuova monoposto, che essendo stata sviluppata da zero sarà soggetta a interventi e miglioramenti per tutta la stagione, fin dai test di preparazione.

