La Formula 1 ha sostituito il contestato direttore di gara Michael Masi

A meno di un mese dall’inizio del nuovo Campionato mondiale, la Formula 1 ha sostituito il direttore di gara Michael Masi, le cui decisioni al termine della passata stagione erano state fortemente criticate da piloti e squadre. Masi, ex pilota australiano, era stato promosso a direttore di gara della Formula 1 dopo la morte improvvisa di Charlie Whiting — in carica dal 1997 — a pochi giorni dal primo Gran Premio del 2019. Nella prossima stagione i direttori di gara saranno due: Eduardo Freitas e Niels Wittich, assistiti da Herbie Blash, per anni vice di Whiting, e da una nuova sala di controllo.

Nella passata stagione le decisioni prese da Masi a gara in corso avevano influito pesantemente nell’assegnazione del titolo mondiale, andato a Max Verstappen della Red Bull al termine di un lungo testa a testa con Lewis Hamilton, l’allora campione in carica della Mercedes. Verstappen era infatti riuscito a vincere il Mondiale soltanto all’ultimo giro dell’ultimo Gran Premio di Abu Dhabi, grazie all’ingresso di una safety car che aveva scombinato le posizioni in pista mettendolo nelle condizioni di superare Hamilton senza che questo avesse poi la possibilità di recuperare. Anche prima di quell’episodio, un tentativo di sorpasso tra i due era stato giudicato in modo contrario al protocollo abituale e per questo contestato.