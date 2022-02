Da lunedì Sicilia e Molise passeranno in zona gialla

Da lunedì 14 febbraio la Sicilia passerà dalla zona arancione a quella gialle e il Molise dalla zona bianca a quella gialla. Lo ha deciso il ministro della Salute Roberto Speranza in seguito alla pubblicazione dei dati dell’andamento epidemiologico di questa settimana.

In zona bianca restano quindi solo Basilicata e Umbria. Le altre regioni in zona gialla sono Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto. In zona arancione ci sono Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte e Valle d’Aosta, mentre nessuna regione è in zona rossa.

Va detto che comunque, nel concreto, tra zona bianca e zona gialla non ci sono differenze già da parecchie settimane. L’unica riguardava l’obbligo di mascherine all’aperto, che prima valeva solo in zona gialla e che dal giorno di Natale era stata imposto anche in zona gialla, ma che dall’11 febbraio non vale più in tutta Italia.

Tra zona gialla e arancione, invece, le uniche differenze riguardano le persone vaccinate e non vaccinate. Le persone senza Green Pass o con Green Pass “base” possono spostarsi verso un altro comune o un’altra regione (o provincia autonoma) “solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune”, con la stessa autocertificazione che era stata introdotta durante l’emergenza.. Non sono invece sottoposte a restrizioni le persone in possesso di Green Pass “rafforzato”, quello che si ottiene dopo il completamento del ciclo vaccinale o dopo il richiamo (la terza dose).

La Sicilia passerà in zona gialla perché per tre settimane consecutive ha fatto registrare un miglioramento nei parametri che comportano la zona arancione. La zona arancione è infatti una conseguenza del superamento delle soglie dei 250 casi positivi settimanali su 100mila abitanti, del 30 per cento di occupazione dei posti letto nei reparti ordinari da parte dei pazienti ricoverati per la COVID-19 e del 20 per cento nei reparti di terapia intensiva. I parametri devono essere superati tutti e tre, ma la Sicilia nelle ultime tre settimane ha superato solo i primi due.

Il Molise, invece, passerà in zona gialla perché ha superato tutte e tre le soglie che ne determinano il passaggio: un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti, un’occupazione dei posti letto nei reparti ordinari da parte dei pazienti ricoverati per la COVID-19 superiore al 15 per cento, e superiore al 10 per cento in terapia intensiva.

