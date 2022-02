Decine di migliaia di pesci morti sono finiti in mare al largo delle coste francesi

Giovedì decine di migliaia di pesci morti che erano stati catturati dal peschereccio olandese FV Margiris, il secondo più grosso del mondo, sono finiti nell’oceano Atlantico, al largo delle coste francesi, nel nord del Golfo di Biscaglia. Al momento non è chiaro cosa sia successo esattamente: le immagini diffuse dagli attivisti di Sea Shepherd mostrano un’enorme distesa galleggiante di pesci morti – soprattutto melù, simili al merluzzo – che ha occupato un’area di circa 3mila metri quadrati. Secondo Sea Shepherd i pesci finiti in mare sarebbero più di 100mila.

Voilà ce qui se passe en ce moment dans le golfe de Gascogne au large de La Rochelle. Quatre navires-usines opèrent dans la zone, dont le Margiris, le deuxième plus grand chalutier du monde (banni en Australie). pic.twitter.com/nA64Fm7VlC — Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) February 3, 2022

La Pelagic Freezer-Trawler Association, l’organizzazione che rappresenta il peschereccio, ha detto che l’incidente è stato causato dalla rottura della rete usata per la pesca a strascico, che ha definito un evento «molto raro».

Secondo Sea Shepherd Francia però il peschereccio potrebbe aver deciso di liberarsi di una parte dei pesci pescati accidentalmente e poco redditizi ai fini commerciali, ributtandoli in mare per non intaccare le quote di pesca assegnate. Questa pratica, ha ricordato Reuters, è vietata dalle norme dell’Unione Europea.

La ministra per gli Affari marittimi francese Annick Girardin ha definito l’incidente «sconcertante» e ha ordinato l’avvio di un’indagine.