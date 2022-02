La Russia vuole usare un video falso come pretesto per invadere l’Ucraina?

Giovedì John Kirby, portavoce del dipartimento della Difesa americano, ha reso note alcune nuove analisi dell’intelligence statunitense che sostengono che la Russia starebbe creando un video falso da usare come pretesto per giustificare l’invasione dell’Ucraina. Nel video, dice l’intelligence statunitense, verrebbe mostrato un finto attacco dell’esercito ucraino contro obiettivi in territorio russo, o contro persone che parlano russo e che si trovano nelle zone dell’Ucraina dove l’influenza russa è più forte. Il governo di Mosca vorrebbe includere anche scene molto violente, di esplosioni, cadaveri ed edifici distrutti: scene false, che verrebbero inserite per creare indignazione e avere un argomento apparentemente solido per invadere il territorio ucraino.

Essendo informazioni raccolte da un servizio di intelligence, che comunque è fallibile sotto molti punti di vista, le conclusioni diffuse da Kirby sono da prendere con molta cautela, anche se sono giudicate per lo più credibili. Non è ancora chiaro cosa voglia fare il presidente russo Vladimir Putin, e molti analisti si interrogano da settimane sulle sue reali intenzioni, senza trovare risposte definitive e certe.

Alcuni funzionari sentiti dal New York Times hanno detto che al momento non si sa con certezza chi starebbe preparando il video, anche se ci sono sospetti sull’intelligence militare russa (anche nota con la sigla GRU). Ned Price, portavoce del dipartimento di Stato americano, ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno deciso di rivelare il presunto piano della Russia per dissuadere il governo russo dal metterlo in pratica.