La Russia chiuderà gli uffici di Mosca dell’emittente tedesca Deutsche Welle

Giovedì, con una nota pubblicata sul suo sito, il ministero degli Esteri russo ha comunicato che gli uffici di Mosca dell’emittente pubblica tedesca Deutsche Welle saranno chiusi, che le sue trasmissioni sul territorio russo saranno interrotte e che sarà revocato il permesso di lavorare in Russia al suo personale. Il ministero degli Esteri russo ha anche fatto sapere che saranno avviate le procedure per classificare Deutsche Welle come “agente straniero”, una classificazione usata per distinguere enti e organizzazioni che ricevono finanziamenti esteri e che devono sottostare a regolamentazioni speciali.



La decisione è stata presa come ritorsione contro la decisione presa poche ore prima dalla Germania di impedire le trasmissioni in Germania dell’emittente statale russa RT (Russia Today): secondo l’ente regolatore tedesco ZAK, RT non aveva i permessi necessari per poter trasmettere i propri programmi in Germania. Tutte queste decisioni sono state prese nel mezzo delle crescenti tensioni tra Russia e paesi occidentali per la crisi in Ucraina, e Deutsche Welle ha fatto sapere che avvierà azioni legali contro la decisione della Russia.