La squadra di football un tempo conosciuta come Washington Redskins ha cambiato definitivamente nome in Commanders

Dopo due anni di ricerche e sondaggi, la squadra di football americano di Washington un tempo conosciuta come Redskins ha scelto il suo nome definitivo: Washington Commanders, in riferimento ai legami della capitale statunitense con le forze armate. La nuova identità della squadra verrà introdotta subito in ambito commerciale e debutterà sul campo a partire dalla prossima stagione di National Football League (NFL).

New name, new marks pic.twitter.com/KxN5pWg4X1 — Washington Commanders (@Commanders) February 2, 2022

Due anni fa il vecchio nome Redskins era stato definitivamente eliminato perché da tempo ritenuto offensivo nei confronti della minoranza nativa americana. Oltre al nome era stato sostituito anche lo stemma con il volto di un nativo in uso fin dal 1937. La squadra si era poi presa due anni di tempo per scegliersi una nuova identità: nel frattempo si era fatta chiamare soltanto Washington Football Team.

Pochi mesi fa un’altra squadra professionistica americana, gli ex Cleveland Indians, aveva cambiato definitivamente nome in Guardians per motivi simili. Il nome Cleveland Indians era in uso dal 1915.

– Leggi anche: Tom Brady si ritira veramente