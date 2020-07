I Washington Redskins non si chiameranno più Redskins

La dirigenza della squadra di football dei Washington Redskins ha comunicato che a partire da oggi, lunedì 13 luglio, non si chiamerà più Redskins. Oltre al nome verrà rimosso anche il simbolo con il volto del nativo americano in uso dal 1937. La decisione è arrivata in seguito alla richiesta fatta due settimane fa dallo sponsor principale FedEx, il quale aveva espressamente richiesto la modifica del nome, da tempo ritenuto fuori luogo se non offensivo. La squadra presenterà il nuovo nome e una nuova immagine coordinata prima dell’inizio della nuova stagione di NFL previsto a metà settembre.