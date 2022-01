Il tennista spagnolo Rafael Nadal ha vinto gli Australian Open battendo in cinque set (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5) il russo Daniil Medvedev nella finale di Melbourne. È stata una partita combattutissima, durata 5 ore e 24 minuti. Medvedev aveva vinto i primi due set mostrandosi inizialmente più in forma. Dal terzo set in poi, però, Nadal si è ripreso e ha iniziato una lunga rimonta. I due hanno giocato punto su punto fino all’ultimo set, ma Medvedev è progressivamente calato di condizione mentre Nadal ha continuato a controllare la partita sia sul piano fisico che mentale.

È stata la seconda finale di un torneo del Grande Slam più lunga di sempre, dopo quella che proprio Nadal perse in quasi sei ore di gioco contro Novak Djokovic agli Australian Open del 2012.

Per Nadal, che a giugno compirà 36 anni, è il ventunesimo titolo vinto in carriera nello Slam: ha così superato Roger Federer e Djokovic, portandosi da solo in testa alla classifica di tutti i tempi. Prima d’ora lo spagnolo, momentaneamente quinto nel ranking mondiale, aveva vinto gli Australian Open soltanto nel 2009. Negli anni successivi aveva giocato e perso quattro finali a Melbourne, la prima nel 2012 contro Djokovic e l’ultima nel 2019, sempre contro il serbo.

