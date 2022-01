Il tennista italiano Matteo Berrettini è stato eliminato dagli Australian Open: ha perso la semifinale contro lo spagnolo Rafael Nadal per 3 set a 1 (6-3, 6-2, 3-6, 6-3).

Era la prima volta di un tennista italiano in una semifinale degli Australian Open, e per Berrettini, numero sette nel ranking del tennis maschile mondiale, era la terza semifinale in un torneo dello Slam nella sua carriera, dopo Wimbledon del 2021 e gli US Open del 2019. Prima di incontrare Nadal, Berrettini aveva eliminato gli statunitensi Brandon Nakashima e Stefan Kozlov, lo spagnolo Carlos Alcaraz in oltre quattro ore di partita, e ai quarti il francese Gaël Monfils, superato in cinque set.

Nadal, quinto nel ranking, ha vinto gli Australian Open soltanto una volta, nel 2009, e ha perso quattro finali. Nella finale di quest’anno giocherà contro il vincente della semifinale tra il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Daniil Medvedev.