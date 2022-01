Le foto del secondo giorno dell’elezione del presidente della Repubblica

Anche la seconda giornata delle elezioni del presidente della Repubblica è stata interlocutoria, e il secondo scrutinio non ha portato a un risultato, come previsto: oggi le schede bianche sono state 527, qualcuna in meno rispetto alle 672 di ieri.

La principale notizia di oggi è che il centrodestra ha ufficialmente proposto tre candidati: la vicepresidente della Lombardia Letizia Moratti, l’ex magistrato Carlo Nordio e l’ex presidente del Senato Marcello Pera. Il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle non li hanno accettati e hanno invece richiesto per domani un incontro fra i leader dei principali partiti. Mercoledì sarà quindi una giornata di trattative come oggi, in attesa del quarto scrutinio – in cui il quorum si abbasserà a 505 voti – previsto per giovedì.

Le operazioni di voto si sono svolte come ieri. Fuori dalla Camera è stato allestito il seggio per gli elettori positivi al coronavirus, che hanno votato su un’auto privata o su un’ambulanza.

Al palazzo del Quirinale, a meno di un chilometro di distanza dal luogo in cui si stavano svolgendo le votazioni, l’ufficio del cerimoniale del palazzo ha avviato le prove dell’insediamento del prossimo presidente, con corazzieri a cavallo e Lancia Flaminia presidenziale; il trasloco di Sergio Mattarella, nel frattempo, prosegue.