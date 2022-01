La giornata politica della rielezione di Mattarella, in foto

All’ottava votazione, che si è tenuta sabato pomeriggio, è stato infine rieletto per un secondo mandato il presidente della Repubblica uscente, Sergio Mattarella con 759 voti, risultando il secondo presidente più votato della storia dopo Pertini. La giornata politica è stata assai agitata, e l’accordo su Mattarella è emerso quando era già iniziato il settimo scrutinio, che si è svolto in mattinata. La situazione si è sbloccata quando il leader della Lega, Matteo Salvini, ha aperto per la prima volta alla possibilità di rieleggere il presidente uscente, rompendo di fatto la coalizione di centrodestra e provocando la rabbia di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Nelle immagini scattate dai fotografi delle agenzie si vedono tra le altre cose capannelli di grandi elettori confrontarsi sulla situazione politica tra i banchi della Camera, un bel po’ di sorrisi, ma anche sguardi crucciati, e i presidenti di Regioni riuniti fuori dal Quirinale dopo avere incontrato Mattarella.