È finito il lockdown a Xi’an, metropoli cinese dove a fine dicembre era stato individuato un piccolo focolaio da coronavirus

Lunedì il governo cinese ha ordinato la fine del lockdown a Xi’an, metropoli da 13 milioni di abitanti nella Cina centrale e una delle città in cui nelle ultime settimane il governo aveva riattivato la cosiddetta “strategia zero-Covid“, che prevede l’imposizione di lockdown più o meno rigidi, anche con pochissimi contagi da coronavirus, per contrastare il più possibile l’emersione di nuovi focolai. Domenica sono ripresi anche i voli commerciali.

A Xi’an il lockdown era stato introdotto il 22 dicembre, a causa di un focolaio di qualche decina di contagi provocato dalla variante delta. Era stato un lockdown rigidissimo: in alcuni quartieri era stato vietato perfino uscire di casa per fare la spesa, e migliaia di persone erano state trasferite in centri speciali per la quarantena.

