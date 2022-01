Da lunedì Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Piemonte saranno zona arancione

Da lunedì 24 gennaio Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Piemonte saranno in zona arancione, mentre Puglia e Sardegna passeranno dalla zona bianca alla zona gialla. Lo ha deciso il ministro della Salute Roberto Speranza con un’ordinanza firmata venerdì pomeriggio. Il passaggio in zona arancione è una conseguenza del superamento delle soglie del 30 per cento di occupazione dei posti letto nei reparti ordinari da parte dei pazienti ricoverati per la COVID-19 e del 20 per cento nei reparti di terapia intensiva.

Concretamente cambierà poco per la maggior parte della popolazione. Le uniche limitazioni, infatti, riguardano le persone non vaccinate. In zona arancione le persone che non hanno il Green Pass possono spostarsi verso un altro comune o un’altra regione (o provincia autonoma) “solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune”, con la stessa autocertificazione che era stata introdotta durante l’emergenza.