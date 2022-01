I dati sul coronavirus in Italia di oggi, sabato 22 gennaio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 171.263 casi positivi da coronavirus e 333 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 21.118 (74 in meno di ieri), di cui 1.676 nei reparti di terapia intensiva (31 in meno di ieri) e 19.442 negli altri reparti (43 in meno di ieri). Sono stati analizzati 261.097 tamponi molecolari e 782.552 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 21,56 per cento, mentre quella dei test antigenici del 15,47 per cento. Nella giornata di venerdì i contagi registrati erano stati 179.106 e i morti 373.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (31.164), Veneto (18.773), Emilia-Romagna (17.887), Lazio (14.821) e Campania (14.416).

Le principali notizie della giornata

• Da lunedì 24 gennaio Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Piemonte saranno in zona arancione, mentre Puglia e Sardegna passeranno dalla zona bianca alla zona gialla. Lo ha deciso il ministro della Salute Roberto Speranza con un’ordinanza firmata venerdì pomeriggio.

• Come abbiamo spiegato qui, in realtà, le differenze tra zona gialla e zona arancione sono poche e le uniche limitazioni riguarderanno le persone non vaccinate. In zona arancione le persone che non hanno il Green Pass possono spostarsi verso un altro comune o un’altra regione (o provincia autonoma) “solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune”, con la stessa autocertificazione che era stata introdotta durante l’emergenza. Le persone senza Green Pass o con Green Pass “base”, inoltre, nei giorni festivi e prefestivi non possono accedere ai negozi presenti nei centri commerciali, ad eccezione di negozi di alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabaccherie.

– Leggi anche: Esistono anche le mascherine FFP2 riutilizzabili