Due ordinanze di Calabria e Sicilia hanno tolto l’obbligo del Green Pass rafforzato per attraversare lo stretto di Messina

Da oggi, mercoledì 19 gennaio, per attraversare lo stretto di Messina in nave non è più necessario avere il Green Pass rafforzato, che viene rilasciato solo a chi è guarito o vaccinato. Basterà il Green Pass base, che può essere ottenuto anche con un tampone negativo.

L’obbligo introdotto dal decreto legge approvato il 29 dicembre è venuto meno dopo la firma di due ordinanze regionali da parte di Roberto Occhiuto e Nello Musumeci, presidenti rispettivamente di Calabria e Sicilia. Le ordinanze sono molto simili e oltre a consentire il transito a chi ha il Green Pass base fissano una serie di misure di prevenzione. I non vaccinati dovranno rimanere all’interno dei loro veicoli per tutta la durata della traversata, i pedoni dovranno rimanere negli spazi comuni all’aperto mantenendo il distanziamento fisico e indossando una mascherina FFP2.

Nei giorni scorsi politici calabresi e siciliani avevano chiesto al ministro della Salute Roberto Speranza di modificare il decreto e consentire ai non vaccinati di attraversare lo stretto. La protesta più vistosa era stata messa in atto dal sindaco di Messina Cateno De Luca, che aveva passato due notti in tenda al molo San Francesco, il punto di imbarco dei traghetti verso la Calabria, e aveva detto che se le cose non fossero cambiate si sarebbe dimesso e avrebbe iniziato uno sciopero della fame.