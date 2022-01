Serie A, le partite della 22ª giornata

La ventiduesima giornata di Serie A comincerà sabato 15 gennaio alle 15.00 con la partita tra Sampdoria e Torino e terminerà lunedì sera con quella tra Fiorentina e Genoa. La partita più importante sarà Atalanta-Inter, che si giocherà domenica sera alle 20.45 tra la quarta e la prima in classifica. Il Milan, secondo in classifica dopo l’Inter, giocherà lunedì in casa contro lo Spezia; il Napoli, terzo in classifica, giocherà in trasferta contro il Bologna, sempre lunedì.

Sabato 15 gennaio

15.00

Sampdoria-Torino

18.00

Salernitana-Lazio

20.45

Juventus-Udinese

Domenica 16 gennaio

12.30

Sassuolo-Verona

15.00

Venezia-Empoli

18.00

Roma-Cagliari

20.45

Atalanta-Inter

Lunedì 17 gennaio

18.30

Milan-Spezia

Bologna-Napoli

20.45

Fiorentina-Genoa