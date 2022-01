Le previsioni meteo per venerdì 14 gennaio

Secondo le previsioni meteo per domani, venerdì 14 gennaio, in Italia ci sarà un tempo bello praticamente ovunque, con il cielo quasi completamente sereno, per tutta la giornata. Sono previste nuvole sparse in Sicilia, Basilicata e Puglia, ma senza piogge.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.