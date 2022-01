Il 14 gennaio riaprirà l’ospedale della Fiera di Milano per i malati di COVID-19

Venerdì 14 gennaio verrà riaperto l’ospedale allestito dalla Regione Lombardia nelle strutture della Fiera di Milano e riservato ai pazienti malati di COVID-19. L’ospedale era stato costruito nel marzo nel 2020 nei padiglioni 1 e 2 della Fiera, il vecchio centro congressi di Milano. È la terza apertura dell’ospedale dall’inizio della pandemia: era rimasto aperto dall’aprile al giugno del 2020, nel corso della prima ondata di contagi, poi riaperto nuovamente nell’ottobre del 2020 e chiuso nel giugno del 2021.

La riapertura dell’ospedale servirà ad alleggerire il carico dei pazienti malati di COVID-19 sulle altre strutture sanitarie della Regione: secondo gli ultimi dati di AGENAS, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, attualmente l’occupazione dei reparti ospedalieri ordinari lombardi per i ricoverati per la COVID-19 è del 29 per cento, mentre quella dei reparti di terapia intensiva è del 16 per cento.