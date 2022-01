È morto Sidney Poitier

Sidney Poitier, attore americano di origini bahamensi e primo afroamericano a vincere un premio Oscar come miglior attore protagonista, è morto venerdì 7 gennaio alle Bahamas. Aveva 94 anni e la notizia della sua morte è stata data dal ministro degli Esteri delle Bahamas, Fred Mitchell. Poitier era nato a Miami, negli Stati Uniti, ma crebbe alle Bahamas, all’epoca ancora una colonia britannica. Si trasferì negli Stati Uniti da ragazzo, ed ebbe una carriera eccezionale nel teatro e poi soprattutto nel cinema. Fra i suoi film più famosi ci sono La parete di fango, Indovina chi viene a cena?, La calda notte dell’ispettore Tibbs e I gigli del campo, per cui nel 1964 vinse l’Oscar come miglior attore protagonista.

Poitier è considerato la prima vera star del cinema afroamericano e divenne uno degli attori più pagati e apprezzati di Hollywood. Secondo la critica aprì la strada a una nuova generazione di attori di colore. In molti dei suoi ruoli più famosi, peraltro, era spesso trattato il tema del razzismo, e Poitier divenne noto per i ruoli in cui interpretava, come ha scritto il New York Times, «eroi determinati e dignitosi», che spesso combattevano contro le ingiustizie razziali. «Mi sembrava di rappresentare 15-18 milioni di persone in ogni film che facevo», disse in un’intervista.

Nel corso degli anni Sessanta molti di questi ruoli, in cui i personaggi interpretati da Poitier «rispondevano all’ingiustizia con quieta risolutezza, all’odio con la ragione e il perdono», furono criticati da vari esponenti del movimento per i diritti civili, che sostenevano tattiche più dure per combattere l’oppressione razziale.

Poitier rimase comunque un simbolo della lotta contro il razzismo, e nel 2009 ricevette dal presidente americano Barack Obama la medaglia presidenziale della libertà, la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti.