Come polizia e carabinieri gestiscono i casi di violenza contro le donne

In Italia come altrove, la violenza contro le donne è diffusa ma in larga parte poco visibile, perché in molti casi non viene denunciata. Succede per diversi motivi: la paura delle conseguenze, quella di non essere credute, la vergogna e l’imbarazzo, ma anche la scarsa fiducia nei confronti delle forze dell’ordine, che sono spesso il primo contatto con l’autorità pubblica delle donne che subiscono violenza.

Anche se negli ultimi anni le forze dell’ordine si sono date diversi strumenti per intervenire meglio e più prontamente, accade ancora oggi che le donne non si sentano sufficientemente tutelate. Secondo i centri antiviolenza, per esempio, il primo contatto con gli agenti continua a essere vissuto come frustrante e ulteriormente colpevolizzante (nel senso che produce un ulteriore senso di colpa per quanto successo). I problemi sono diversi, e non hanno una facile soluzione: riguardano sia il modo in cui gli agenti intervengono e interagiscono con le donne che hanno subìto violenza, sia la qualità e quantità della loro formazione.

Gli strumenti delle forze dell’ordine

Le iniziative adottate negli ultimi anni da polizia e carabinieri per affrontare la violenza contro donne sono state varie: alcune per lo più simboliche – campagne di sensibilizzazione sul tema e pagine informative sui siti – altre legate alla prevenzione della violenza e a strumenti che permettono agli agenti di intervenire più prontamente.

La polizia, per esempio, ha messo a punto il Protocollo Zeus (dal nome del primo maltrattante della storia, dice), redatto nella Divisione Anticrimine della questura di Milano nel 2018 e poi ripreso in altre regioni italiane.

È un accordo tra la questura e il Centro Italiano per la Promozione della Mediazione (CIPM) che ha lo scopo di aiutare chi ha condotte violente, che viene invitato a prendere contatto (o con strutture simili, in alcune regioni) per fare un percorso gratuito “di riflessione”. Il Protocollo Zeus ha ampliato strumenti già esistenti, introdotti soprattutto con la legge sul femminicidio del 2013, sulla cui efficacia preventiva ci sono comunque pareri contrastanti.

– Leggi anche: Ci sono “cure” per i molestatori sessuali?

Da quest’anno polizia e carabinieri sono anche dotati di Scudo, un’app che permette agli agenti che intervengono sul luogo di una lite o di una violenza di accedere a un database digitale in cui sono registrati, se ci sono stati, i precedenti interventi anche quando non sia stata presentata una denuncia formale. Scudo serve a tenere controllati i comportamenti delle persone potenzialmente violente e prevenire altre aggressioni.

Una funzione simile hanno anche il Protocollo L.i.a.n.a (Linea interattiva assistenza nazionale antiviolenza), per polizia e carabinieri, e il Protocollo EVA (Esame Violenze Agite), di cui è dotata la polizia da qualche anno. Il secondo dà anche una serie di linee guida su come intervenire nei luoghi della violenza, per esempio ascoltare le parti in luoghi separati della casa quando si è di fronte a un caso di violenza domestica.

Sono state sviluppate anche altre app per facilitare le richieste d’aiuto ed è stata potenziata la fase della formazione degli agenti: è stato inserito il tema della violenza contro le donne nei programmi formativi delle scuole di polizia, e sono nate iniziative in collaborazione con i centri antiviolenza. Secondo le operatrici e le avvocate dell’Associazione D.i.Re, che riunisce un’ampia rete di centri antiviolenza sul territorio nazionale e che da anni fa formazione alle forze dell’ordine, la partecipazione degli agenti è cresciuta: «La volontà delle forze dell’ordine di migliorare il modo in cui gestiscono la violenza contro le donne esiste», ha detto Elena Biaggioni, avvocata dalla rete D.i.Re.

Come si comportano le forze dell’ordine?

Un altro discorso è capire quanto funzionino tutti questi strumenti. Le esperienze quotidiane delle donne che si rivolgono alle forze dell’ordine in casi di violenza mostrano l’esistenza di molti problemi. A raccontarli al Post sono state alcune avvocate e operatrici della rete D.i.Re e del CADMI (la Casa delle Donne Maltrattate di Milano, il primo centro antiviolenza in Italia), molte con una lunghissima esperienza sul campo.

Alcuni problemi nascono da errori fatti dalla polizia giudiziaria (di cui possono far parte sia poliziotti che carabinieri) quando raccoglie una denuncia formale. Capita che chi raccoglie la denuncia dia alle donne informazioni errate su come potrebbe evolvere un eventuale processo, per esempio dicendo loro che esiste il rischio di perdere i figli e scoraggiandole così a procedere, racconta Nadia Somma, consigliera e operatrice di lunga data della rete D.i.Re.

Capita anche che gli agenti sconsiglino alle donne di sporgere denuncia e le invitino a risolvere la questione in famiglia, confondendo conflitto e violenza, non prendendo sul serio la loro volontà, e assumendosi compiti che non gli competono. «In quel momento – spiega Manuela Ulivi, avvocata del CADMI – il compito dell’operatore è raccogliere nel modo più accurato ed esatto possibile le dichiarazioni della donna».

L’invito a risolvere privatamente la questione è espressamente citato come un tipo di intervento da evitare da diverse linee guida (quelle del Consiglio Superiore della Magistratura, tra le altre, oltre che di procure locali). Invitare la donna a risolvere privatamente la questione significa non dare alla violenza domestica una rilevanza pubblica, vederla come uno dei «dissidi privati» citati nel TULPS, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato nel 1931, cioè durante il Fascismo. Negli anni il TULPS è stato più volte modificato, ma senza mai arrivare a una riforma profonda e complessiva, e regola ancora oggi la pubblica sicurezza in Italia.

In un caso citato di recente in una relazione del Senato sul femminicidio, si è raccontato di un agente che di fronte a un caso di violenza si era limitato a convocare l’uomo responsabile del reato, prendendo con lui un caffè e invitandolo ad “avere pazienza”: in altre parole, l’agente aveva pensato di risolvere il problema della violenza contro la donna con una chiacchierata tra uomini. A distanza di pochi mesi l’uomo aveva ucciso le due figlie e sparato alla moglie.