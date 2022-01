I dati sul coronavirus in Italia di oggi, martedì 4 gennaio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 170.844 casi positivi da coronavirus e 259 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 14.304 (620 in più di ieri), di cui 1.392 nei reparti di terapia intensiva (41 in più di ieri) e 12.912 negli altri reparti (579 in più di ieri). Sono stati analizzati 286.076 tamponi molecolari e 942.334 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 23,62 per cento, mentre quella dei test antigenici del 10,96 per cento. Nella giornata di lunedì i contagi registrati erano stati 68.052 e i morti 140.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (50.104), Piemonte (20.453), Toscana (18.868), Veneto (16.602), Campania (12.058).



Le principali notizie della giornata

• Come era già successo alla fine dell’estate, negli ultimi giorni politici, giornalisti, esperti di diritto e sindacalisti sono tornati a confrontarsi sulla possibile introduzione di un obbligo vaccinale relativo al coronavirus. Il dibattito è tornato al centro delle discussioni politiche e sanitarie dopo la decisione del governo di estendere l’obbligo del Green Pass “rafforzato”, che dal 10 gennaio servirà per accedere a molti servizi e per salire sui mezzi pubblici. Alcuni esperti però sostengono che la progressiva estensione del Green Pass presenti vari problemi giuridici e ritengono che sarebbe preferibile un approccio diverso.

• Secondo gli studi effettuati finora, la variante omicron del coronavirus ha la capacità di diffondersi molto più velocemente rispetto alle precedenti varianti, ma sembra causare per lo più sintomi lievi, con minori rischi di sviluppare seri problemi respiratori a carico dei polmoni. Lo abbiamo spiegato meglio qui.