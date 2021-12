Gran parte dei giornali nazionali di oggi dedica ampio spazio al recente aumento dei contagi da coronavirus in Italia dovuto alla diffusione della variante omicron. Si parla in particolare della complicata situazione delle farmacie, dove in molti casi il 25 e il 26 dicembre si sono registrate grosse file per effettuare i tamponi (un problema che va avanti ormai da parecchi giorni). Sul Corriere della Sera c’è un’intervista al generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19, che ha parlato tra le altre cose del piano per aumentare lo screening nelle scuole. Tra le altre notizie ci sono le migliaia di voli cancellati negli ultimi giorni, sempre a causa della pandemia, e la morte di Desmond Tutu, premio Nobel per la pace e tra i più importanti oppositori dell’apartheid in Sudafrica.