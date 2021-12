È morto Desmond Tutu, arcivescovo anglicano sudafricano tra i principali oppositori dell’apartheid in Sudafrica negli anni Ottanta e premio Nobel per la pace nel 1984. Tutu aveva compiuto da poco 90 anni, la notizia della sua morte è stata confermata dal presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa.

Da arcivescovo di Johannesburg e in seguito di Città del Capo, Tutu si dedicò a numerose iniziative politiche e a sostegno delle proteste contro l’apartheid, la politica di segregazione razziale in vigore nel Sudafrica dalla fine degli anni Quaranta e stabilita dalla minoranza bianca al governo. Insieme ad altri grandi attivisti come Nelson Mandela, si batté per la fine della segregazione sostenendo la necessità di mantenere pacifiche le proteste. Dopo la scarcerazione nel 1990 e l’elezione di Mandela a presidente nel 1994, Tutu divenne presidente di una commissione incaricata di indagare sui casi di violazione dei diritti umani avvenuti durante l’apartheid.

