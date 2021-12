Più di 50 migranti sono morti in un grave incidente stradale in Messico

Almeno 53 persone sono morte e altre decine sono risultate ferite in un gravissimo incidente che ha coinvolto un camion che stava trasportando più di 100 migranti nel sud del Messico. Le autorità messicane ritengono che moltissime persone morte provenissero da paesi dell’America Centrale: è stato uno dei peggiori incidenti che abbiano coinvolto migranti che cercavano di raggiungere gli Stati Uniti passando attraverso il territorio messicano.

Il capo della Protezione Civile nazionale, Luis Manuel García Moreno, ha detto alla televisione Milenio che l’incidente è avvenuto nel sud dello stato del Chiapas, sull’autostrada che collega la città di Chiapa de Corzo alla capitale, Tuxtla Gutiérrez. Secondo alcuni testimoni, citati da García, il camion stava viaggiando a grande velocità e si sarebbe ribaltato in corrispondenza di una curva piuttosto stretta. A quel punto il rimorchio su cui viaggiavano i migranti avrebbe urtato violentemente un ponte pedonale e un cantiere lungo la strada. Secondo la Protezione Civile i feriti sono 58.

Ogni anno centinaia di migliaia di persone provano a raggiungere gli Stati Uniti in maniera illegale passando attraverso il Messico, mettendo sotto pressione il sistema di accoglienza delle persone e di gestione delle domande d’asilo nel territorio americano. Dal 2014 a oggi l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha documentato 3.576 persone morte lungo vari tragitti per arrivare al confine tra Messico e Stati Uniti, e altre centinaia di persone risultano disperse.