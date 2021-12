I dati sul coronavirus in Italia di oggi, venerdì 10 dicembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 20.497 casi positivi da coronavirus e 118 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 7.299 (155 in più di ieri), di cui 816 nei reparti di terapia intensiva (5 in più di ieri) e 6.483 negli altri reparti (150 in più di ieri). Sono stati analizzati 183.313 tamponi molecolari e 532.974 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata dell’8,98 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,76 per cento. Nella giornata di giovedì i contagi registrati erano stati 12.520 e i morti 79.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Veneto (3.993), Lombardia (3.474), Lazio (1.871), Piemonte (1.791) e Campania (1.665).

Le principali notizie della giornata

• Da un paio di settimane gruppi di ricerca e istituzioni sanitarie sono al lavoro per capire se la variante omicron sia più rischiosa di altre varianti del coronavirus emerse in precedenza, e se i vaccini attualmente disponibili siano in grado di proteggere anche da questa nuova evoluzione del virus. Le analisi sono ancora in corso e negli ultimi giorni sono circolati studi preliminari, quindi ancora da verificare, alcuni rassicuranti e altri meno su come la variante potrebbe condizionare l’andamento della pandemia nei prossimi mesi. Qui abbiamo messo in fila cosa sappiamo al momento.

• Il ministero della Salute ha deciso che da lunedì 13 dicembre anche la Calabria passerà in zona gialla, aggiungendosi al Friuli Venezia Giulia e alla provincia autonoma di Bolzano. L’ordinanza non è stata ancora pubblicata ma la firma è stata comunicata dal ministero a giornali e agenzie di stampa.

• A questo proposito, come abbiamo spiegato meglio qui, vale la pena ricordare che l’unica differenza tra le regole della zona bianca e quelle della zona gialla riguarda l’uso delle mascherine, che in quest’ultima sono obbligatorie anche nei luoghi all’aperto, e non solo nei luoghi chiusi, in quelli affollati all’aperto e sui trasporti pubblici.

