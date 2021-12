Le previsioni meteo per giovedì 9 dicembre

Tra la notte di mercoledì e giovedì in Emilia-Romagna occidentale e Lombardia orientale è prevista neve, mentre in Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia potrebbe nevicare nel pomeriggio. Al Centro potrebbe piovere in Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio, e anche al Sud sono previste piogge e in alcuni casi temporali. È prevista neve anche in buona parte delle aree appenniniche sopra i mille metri.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.