Massimo Ferrero, produttore cinematografico e presidente della Sampdoria, è stato arrestato per bancarotta e reati societari. La notizia è stata data da ANSA, secondo cui le indagini non coinvolgono la Sampdoria ma altre società. Ferrero è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta della procura di Paola, in provincia di Cosenza. Al momento sull’inchiesta non sono disponibili molte altre informazioni: ANSA riporta che Ferrero è stato trasferito in carcere dalla Guardia di Finanza, e che altre 5 persone si trovano agli arresti domiciliari.