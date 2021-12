Ci sono nuove regole per chi arriva negli Stati Uniti dall’estero

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato alcune nuove restrizioni per contenere l’aumento dei contagi da coronavirus, e in particolare contrastare la diffusione della variante omicron.

La principale novità riguarda le persone che arrivano negli Stati Uniti dall’estero: da lunedì per entrare nel paese tutti i viaggiatori dovranno presentare un tampone con risultato negativo entro 24 ore dalla partenza, e non più entro 72 ore, come accadeva finora.

Questa novità riguarderà sia i cittadini statunitensi che gli stranieri, e l’obbligo varrà anche per le persone vaccinate: ne saranno esenti solo le persone che nei 90 giorni precedenti alla partenza hanno contratto il coronavirus e ne sono guarite. L’amministrazione ha inoltre esteso fino al 18 marzo l’obbligo di indossare le mascherine sui i trasporti pubblici.