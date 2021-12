I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 2 dicembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 16.806 casi positivi da coronavirus e 72 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 5.996 (62 in più di ieri), di cui 698 nei reparti di terapia intensiva (12 in più di ieri) e 5.298 negli altri reparti (50 in più di ieri). Sono stati analizzati 197.908 tamponi molecolari e 481.554 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 7,43 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,44 per cento. Nella giornata di mercoledì i contagi registrati erano stati 15.089 e i morti 103.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Veneto (2.873), Lombardia (2.620), Lazio (1.810), Emilia-Romagna (1.464) e Campania (1.271).

Le principali notizie della giornata

• Mercoledì l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha autorizzato la somministrazione del vaccino contro il coronavirus di Pfizer-BioNTech anche per i bambini tra i 5 e gli 11 anni di età. La decisione, assunta dopo il parere favorevole dell’Agenzia europea per i medicinali, era attesa e segna un nuovo importante sviluppo nella campagna vaccinale in Italia, e aggiunge circa 3,7 milioni di individui che potranno ricevere il vaccino. Qui abbiamo messo in fila un po’ di cose utili da sapere.

• Nell’ultima settimana in Italia c’è stato un ulteriore aumento dei casi positivi di coronavirus, dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi. I dati confermano una crescita generale dei contagi in tutte le regioni, anche se la situazione più grave è soprattutto in Friuli Venezia Giulia e nella provincia autonoma di Bolzano, dove l’incidenza dei casi è piuttosto elevata. Non va benissimo nemmeno in Umbria, nel Lazio e in Veneto. Ne abbiamo parlato meglio qui.

