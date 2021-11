È morto Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum

Mercoledì è morto a 81 anni Ennio Doris, fondatore e presidente onorario di Banca Mediolanum, che per decenni era stato una delle figure centrali della finanza in Italia. Era molto conosciuto anche nella cultura popolare, per via di una longeva pubblicità televisiva della banca che aveva fondato, in cui recitava un celebre slogan tracciando un cerchio per terra. La morte di Doris è stata annunciata dalla famiglia, che ha chiesto di rispettare uno «stretto riserbo».

Oltre che un celebre banchiere, Doris è stato anche un importante alleato e partner d’affari di Silvio Berlusconi: assieme al gruppo Fininvest, di proprietà di Berlusconi, nel 1982 fondò Programma Italia, la società di consulenza finanziaria che sarebbe diventata anni dopo Banca Mediolanum. In una nota Berlusconi, commentando la morte di Doris, lo ha definito «Un grande uomo, un grande imprenditore, un grande patriota, un grande italiano».

Soltanto un pochi mesi fa, compiendo 80 anni, Doris aveva annunciato il suo ritiro dalla gestione quotidiana del suo gruppo finanziario: «Superando la soglia degli 80 anni penso sia venuto il momento di ridurre almeno in parte il mio impegno quotidiano nella banca», aveva scritto.